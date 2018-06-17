В Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 баллов.

Об этом сообщает издание The Mainichi.

Подземные толчки ощутили в южной части префектуры Гумма, расположенной на острове Хонсю.

Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

В Гумма сила подземных толчков достигала пять баллов из семи возможных. Их можно было также почувствовать в 11 префектурах.

Отметим, что угрозы цунами не возникло. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, в западной части Японии, в префектуре Симанэ, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате в городе Ода обратились в больницы четыре человека.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране произошло сильное землетрясение.

Также в центральной части Италии произошло сильное землетрясение.