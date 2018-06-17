По данным полиции Киева, утром стычки произошли на пересечении улицы Владимирской с бульваром Шевченко, где около 150 человек из С14 попытались перекрыть улицу на пути следования Марша.

Участники акции отказались освободить проход после переговоров с полицией. В результате, правоохранители оттеснили их с дороги.

Правоохранители задержали 28 человек. Появилось впечатляющее видео этих столкновений, снятое с дрона. Его обнародовал Давид Дидых в Facebook. На видео видно, как полиция оттесняет собравшихся с проезжей части, берет в кольцо и задерживает.

Националисты использовали против полиции газ. Но это им не помогло.

Также стычки утром произошли у гостиницы "опера", где задержали 20 человек.

Всего в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.

"Страна" ведет онлайн с Марша равенства в Киеве.