Появились подробности московского ДТП, где таксист въехал в толпу пешеходов.

Об этом сообщает сайт ГУ МВД российской столицы.

Установлено, что водитель такси провел за рулем авто без сна около 20 часов. Переутомление и стало причиной аварии, рассказал задержанный во время допроса.

Напомним, что вечером, 16 июня, в центре Москвы таксист въехал в группу пешеходов, сбив несколько человек. Мужчина попытался сбежать, но его сразу же задержали прохожие.

Сообщается, что все пострадавшие были из числа болельщиков ЧМ 2018, который проходит с 14 июня по 15 июля в России.

На допросе таксист, что хотел пропустить на дороге человека, однако перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. На вопрос, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил: "Испугался... (подумал, что) убьют сейчас, сколько там людей было".

Водитель также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента ДТП с болельщиками в Москве.

Также появились подробности наезда таксиста на мексиканских болельщиков в Москве.