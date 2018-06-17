Вратарь сборной Египта по футболу Мохамед эль-Шенави отказался от приза лучшему спортсмену матча с командой Уругвая на ЧМ-2018.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Футболист отказался от награды по религиозным соображениям, так как спонсором награды выступает алкогольная компания.

Эль-Шенави во время матча, проходившего в российском Екатеринбурге 15 июня, отразил четыре удара в створ ворот. Матч закончился счетом 1:0 в пользу Уругвая. Единственный гол забил Хименес (89-я минута). Отметим, что египтяне играли без травмированного лидера Мохаммеда Салаха.

Ранее "Страна" сообщала, что болельщик купил билет за 500 евро на место, которого не существует.

Также навигатор чуть не завел в "ДНР" швейцарских болельщиков, которые ехали на ЧМ-2018.