На ЧМ-2018 вратарь сборной Египта отказался от награды по религиозным соображениям
Вратарь сборной Египта по футболу Мохамед эль-Шенави отказался от приза лучшему спортсмену матча с командой Уругвая на ЧМ-2018.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Футболист отказался от награды по религиозным соображениям, так как спонсором награды выступает алкогольная компания.
Эль-Шенави во время матча, проходившего в российском Екатеринбурге 15 июня, отразил четыре удара в створ ворот. Матч закончился счетом 1:0 в пользу Уругвая. Единственный гол забил Хименес (89-я минута). Отметим, что египтяне играли без травмированного лидера Мохаммеда Салаха.
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