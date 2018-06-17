Появилось фото и видео столкновений полиции и противников ЛГБТ-марша в центре Киева
В воскресенье, 17 июня, в центре Киева проходят стычки между участниками Марша равенства и его противниками. Марш начался в 9 утра.
Полиция предприняла повышенные меры безопасности и оградила улицы по маршруту следования Марша металлическими заграждениями.
Тем не менее стычки происходят. Так около 6 утра более 150 человек из С14, вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.
Они отказались покинуть проезжую часть, в итоге полиция оттеснила протестующих. Некоторые из них распылили газовые баллончики. В полицию были доставлены 28 человек.
Фото Данилы Яковлева
Также утром у отеля "Опера" произошло столкновение между националистами и участниками Марша равенства. Правоохранители задержали около 20 человек.
Задержанных увезли в полицию.
Всего по состоянию на 9 утра в полицию доставили 56 человек.