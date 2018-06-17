В воскресенье, 17 июня, в центре Киева проходят стычки между участниками Марша равенства и его противниками. Марш начался в 9 утра.

Полиция предприняла повышенные меры безопасности и оградила улицы по маршруту следования Марша металлическими заграждениями.

Тем не менее стычки происходят. Так около 6 утра более 150 человек из С14, вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.

Они отказались покинуть проезжую часть, в итоге полиция оттеснила протестующих. Некоторые из них распылили газовые баллончики. В полицию были доставлены 28 человек.

Фото Данилы Яковлева

Также утром у отеля "Опера" произошло столкновение между националистами и участниками Марша равенства. Правоохранители задержали около 20 человек.

Задержанных увезли в полицию.

Всего по состоянию на 9 утра в полицию доставили 56 человек.