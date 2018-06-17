В одном из сел Черниговской области выгрузили мусор, которые привезли из Львова.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области в Facebook.

Мусор выгрузили в селе Степь Борзнянского района, о чем в полицию сообщили местные жители.

Пустой грузовик полиция успела остановить на выезде из села.

"Пойманный "на горячем" водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания. Мужчина объяснил правоохранителям, что во Львове загрузил данный мусор и автомобилем Volvo с полуприцепом перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего крестьянские земли, составляет около 12 тонн", – сказано в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о загрязнении земли вредными для здоровья или окружающей среды веществами.

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

Ранее "Страна" сообщала, что на Львовщине селяне перекрыли трассу Киев-Чоп из-за мусорной свалки.

Также в Украине хотят запретить мусоропроводы в многоэтажках.