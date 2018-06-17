В воскресенье, 17 июня, на территории Украины пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сухо будет только на востоке страны.

При этом температура воздуха будет до +30 градусов.

В западных регионах дневная температура составит от 22 до 24 градусов тепла. На севере и в центре – дожди, температура +26...+28 и +27...+29 соответственно.

На востоке осадков не предвидится, воздух прогреется от 25 до 30 градусов тепла. На юге в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди, температура от +25 до +30.

В Киеве будет дождливо, дневная температура 26-28 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик предупредила о сонливости и головных болях из-за перемены погоды.

Также синоптик показала карту, как будет влиять на погоду в Украине мощный циклон.