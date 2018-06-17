Националисты попытались перекрыть улицу в центре Киева. 56 человек "упаковала" полиция
В Киеве, в день проведения Марша равенства, полиция фиксирует стычки между противниками ЛГБТ и участниками марша, достается и полиции. По состоянию на 09:00 в полицию были доставлены 56 человек.
Об этом сообщает полиция Киева.
По данным полиции, примерно в 6 утра сегодня более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.
Как потом выяснилось, это были представители националистической организации С14.
Участники акции отказались освободить проход после переговоров с полицией. В результате, правоохранители оттеснили их с дороги. Произошли столкновения.
В итоге, в управление полиции доставляют 28 человек человек, пяти правоохранителям оказывают медицинскую помощь.
Сведения о правонарушении внесли в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Также утром у отеля "Опера" произошло толкновение между националистами и участниками Марша равенства. Правоохранители задержали около 20 человек.
В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, что вечером 16 июня накануне ЛГБТ-марша центр Киева перекрыли полицейские. Киевлян не пускали домой, метро не работало.
Ранее "Страна" публиковала список улиц, которые перекрыли в центре Киева с 18:00 субботы до воскресенья в связи с проведением массовых мероприятий.