В Киеве, в день проведения Марша равенства, полиция фиксирует стычки между противниками ЛГБТ и участниками марша, достается и полиции. По состоянию на 09:00 в полицию были доставлены 56 человек.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным полиции, примерно в 6 утра сегодня более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.

Как потом выяснилось, это были представители националистической организации С14.

Участники акции отказались освободить проход после переговоров с полицией. В результате, правоохранители оттеснили их с дороги. Произошли столкновения.

В итоге, в управление полиции доставляют 28 человек человек, пяти правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Сведения о правонарушении внесли в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Также утром у отеля "Опера" произошло толкновение между националистами и участниками Марша равенства. Правоохранители задержали около 20 человек.

В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что вечером 16 июня накануне ЛГБТ-марша центр Киева перекрыли полицейские. Киевлян не пускали домой, метро не работало.

Ранее "Страна" публиковала список улиц, которые перекрыли в центре Киева с 18:00 субботы до воскресенья в связи с проведением массовых мероприятий.