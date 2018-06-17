За минувшие сутки на Донбассе 27 нарушали перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Пять раз сепаратисты применяли тяжелое вооружение.

На Луганском направлении обострилась обстановка в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

"На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцевое, Верхньоторецьке, Авдеевка и Марьинка", - сказано в сообщении.

На Мариупольском направлении бои не прекращаются в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкиное. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть передовыми позициями украинских сил.

"Во время боевых действий в минувшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых срочно эвакуировали в госпиталь. За 17 июня потерь нет", - добавили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне ООС на Донбассе принудительно посадили частный самолет.

Также штаб ООС констатирует снижение интенсивности боев на луганском направлении.