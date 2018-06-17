В Киеве сегодня с 9:00 начнется Марш равенства - парад в защиту прав ЛГБТ. Полиция еще за сутки приняла беспрецедентные меры безопасности, которые вызвали раздражение в соцсетях.

Из-за прайда киевляне, живущие в центре, накануне вечером не могли попасть домой - правоохранители оцепили улицы, по которым должен двигаться марш. А главное - заблокировали входы во дворы, куда пускали только по документам с пропиской.

Параллельно власти закрыли с вечера шесть центральных станций метро - под предлогом минирования. Оно сегодня стало универсальной причиной, чтобы ограничить свободу передвижения там, где полиции она мешает - вспомнить хотя бы вече МихоМайдана, накануне которых тоже "минировали" метро.

Полиция таким образом пыталась еще заранее "выкурить" гомофобных активистов (или людей, на них похожих) с маршрута следования прайда.

Таким образом марш ЛГБТ еще вчера начался со скандала - в Сети такие меры охраны парада вызвали резкое неприятие.

"Страна" следит за Маршем равенства в режиме онлайн.

Марш равенства за права ЛБГТ в Киеве. Прямая трансляция

11:04 Пока продолжается эвакуация участников марша, руководство Нацполиции - Князев, Яровой и глава столичного главка Крищенко расположились в кафе около станции метро площадь Льва Толстого.

11:02 Полиция оттеснила оппонентов ЛГБТ-марша. Видео "Страны".

10:54 Участников прайда организованно заводят в метро.

10:49 Нардеп Сергей Лещенко на Марше равенства.

10:46 Полицейское начальство во главе ЛБГТ-парада.

10:43 "В целях безопасности включаем геолокацию!" - призывают организаторы прайда. Для участников выделили вход в метро Льва Толстого, который перегораживает пожарная машина. Их также ждут автобусы.

10:42 Кто-то из участников шествия расходится сам, кого-то "эвакуируют" под охраной полиции. Тем временем к месту подтягиваются остатки колонны.

10:40 На марше замечена травести-дива Монро.

10:38 Взрывотехники уезжают - это первый сигнал, что скоро все будет заканчиваться. Но организаторы еще обещают выход к прессе в полдень в парке Шевченко.

10:36 По данным "Громадського", из посольства США пришло на парад 60 человек, а из посольства Канады - 20.

10:33 По предварительным оценкам, в марше принимают участие около пяти тысяч человек.

10:32 Участникам марша предлагают расходиться через метро.

10:30 Соцсети продолжают обсуждать прайд:

"Люди, которые еще недавно до глубины души возмущались тем, что наци устраивают сафари на инакомыслящих, что радикалы нападают на тех, кто вышел защитить свои убеждения, например, в виде сохраненного памятника Ватутину, сегодня веселятся от того, что очередные нацики объявили сафари на участников лгбт-марша. И откровенно ратуют за физическое устранение.

Вы считаете представителей ЛГБТ чем-то ужасный и вредным для окружающих? Ну так наци ж считают токсичными вас. Вы ж помните, что для них вы враги государства и Nации. Вы инакомыслящий и вас можно бить и за это убивать. Ваша идеология и ваши убеждения – это "ватные мозги", а ваш язык – это "псьяча мова, якої не має розмовляти справжній українець".

Геи защищают не ваши права? Ну так вы тоже никогда не выступали за их права. Тут справедливо.

И тут вопрос даже не в пропаганде. Мне кажется, что группа людей, которым публично грозят убийством лишь за то, что они выйдут на улицу и громко скажут: "Мое мнение отличается от мнения праворадикалов", имеют полное право говорить о том, что их права нарушаются"", - пишет блогер Денис Гороховский.

10:27 У кинотеатра Киев марш остановился - дальше движение перекрыто. Похоже, здесь все и закончится.

10:26 По пути движения марша - следы присуствия конной полиции.

10:24 Марш свернул с Льва Толстого к Дворцу спорта. В этот момент пошел дождь.

10:23 Внутри ограждения - сторонники ЛБГТ, за ее пределами - защитники традиционных ценностей.

10:21 Тех, кто захотели попасть на парад нетрадиционным путем - то есть присоединиться к нему с другой улицы - не пускают. Везде установлены сетки.

10:19 Во главе колонны марша - шефы полиции Князев и Яровой.

10:16 Противники марша держат плакат "Христианская держава".

10:13 На повороте на Льва Толстого - ещё две попытки остановить движение колонны со стороны оппонентов марша.

10:11 Марш подходит к красному корпусу университета Шевченко. В колонне присутствуют нардепы Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Около 10 противников парада вновь пытались заблокировать движение участников марша. Их оттеснили в сторону сотрудники полиции, задерживать никого не стали.

Сейчас марш готовится повернуть на улицу Льва Толстого.

10:09 Американец пришел на парад в Киеве со своим сыном. Он выступает за права ЛБГТ, называя их "семейными ценностями".

10:07 Марш уже комментируют в социальных сетях.

"Пока кроме раздражения простых киевлян в адрес ЛГБТ из-за мер безопасности организаторы марша ничего не добились. Если б они реально пеклись об улучшении отношения к товарищам нетрадиционной ориентации, они б их так не подставляли", - пишет политолог Олег Волошин.

10:04 Марш стартовал. Перед участниками по ходу движения снова встала небольшая группа сторонников традиционных семейных ценностей. Они развернули свой баннер, но через минуту заминки марш продолжился.

10:01 Травести-шоу на ЛБГТ-параде в Киеве. Видео "Страны".

09:57 Видео, как полиция задерживала националистов из С-14.

09:55 Еще один сторонник прайда из Санкт-Петербурга.

09:53 Колонна защитников ЛГБТ готовится к выходу.

09:51 Полиция сопровождает плакат "Нет диктатуре ЛБГТ".

09:49 Противники прайда громко скандируют "Позор" и бьют в барабаны. "Украина не Содом", - кричат собравшиеся. Видео "Страны".

09:47 100-процентная Европа.

09:43 Питерский гей-активист в фуражке фотографируется с участниками прайда.

09:40 Конная полиция на бульваре Шевченко.

09:37 На марше присутствуют трансгендеры. Это Инна Ирискина, активистка.

09:33 На параде представители управления верховного комиссара ООН по правам человека. Видны также люди в футболках Юнисеф.

09:31 Как уже говорилось, в этом году ЛБГТ-парад похож на европейские аналоги. Определенным образом в Европу Украина таки входит.

Человек в фуражке - из Санкт-Петербурга.

09:27 Внутри периметра, где будет двигаться колонна ЛБГТ, собрались все полицейские начальники - глава Нацполиции Князев, его зам Яровой и начальник столичного главка Крищенко.

09:25 Марш равенства проходит по сути в клетке - все закрыто металлическим ограждение. У рамок входа стоят сторонники традиционных ценностей и пытаются переубедить тех, кто идет на ЛБГТ-парад, что не нужно этого делать.

09:23 Переодетые в женщин мужчины говорят, что требуют гражданских прав для ЛБГТ-пар.

09:21 Еще несколько фото жестоких задержаний противников ЛБГТ-парада.

Фото Данилы Яковлева

09:18 Участники марша троллят Национальные дружины, которые выступали против парада.

09:16 "Самоорганизация секс-работников Украины" - тоже в колонне за права ЛБГТ. На кадре - Юлия Дорохова, глава этой организации.

09:15 В колонне сторонников ЛГБТ видны флаги правозащитных организаций - например Amnesty International.

09:14 Как полиция "паковала" противников марша. Видео

09:12 "Кличко и Киеврада - мы против ЛБГТпарада", - кричалка оппонентов прайда.

09:11 Полиция оградилась от сторонников традиционных ценностей. Видео "Страны".

09:10 На марше среди сторонников ЛБГТ - первый секретарь посольства Швеции в Украине.

09:07 Противники марша скандируют: "Дети имеют право на папу и маму!"

09:04 Колонна постепенно формируется.

09:02 На ЛБГТ-парад привели детей. Он держит плакат "будь собой".

09:00 Версия полиции - как и почему проходили задержания:

Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская - бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

Дорогу перекрыли националисты из С-14.

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали".

Позже в полиции рассказали о столкновениях у гостиницы "Опера". Всего, по данным правоохранителей, задержанными оказались 56 человек. Им вменяют сопротивление полиции и нанесение телесных повреждения полицейским.

08:58 На место проведения Марша равенства пропускают через рамки. Противники ЛГБТ рассредоточились отдельными группами на подходе к ним.

08:56 Активисты в соцсетях публикую фото своих собратьев, которых, по их словам, избила полиция.

Фото Сергея Вакулы, Facebook

08:54 Похоже, в этом году ЛБГТ-прайд будет похож на европейские аналоги. На него впервые за всю историю киевских маршей пришли примерно так одетые люди:

08:52 Сторонники ЛГБТ с характерными радужными флагами уже на месте.

08:47 Задержания в Киеве накануне ЛБГТ-прайда. Видео "Страны".

08:42 Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил о 58 задержанных в центре Киева на это утро.

08:34 На Золотых воротах собралась группа противников ЛГБТ-парада. Как рассказали эти граждане, они выступают за семейные ценности и против попыток насаждения гомодиктатуры в Украине.

08:28 Полиция повсюду.

08:24 На данный момент закрыты три станции метро. Выход в центр Киева - из подземки на Золотых воротах.

08:13 Как передает корреспондент "Страны", полиция задержала десятки человек в районе Национальной оперы. У кого-то из них были гомофобные плакаты, кто-то никак не проявлял своих взглядов. Это в чистом виде "превентивное задержание" - на всякий случай. Никаких видимых правонарушений со стороны задержанных не было.

08:00 Начались массовые задержания актистов, которые планировали протестовать против ЛБГТ-парада.

7:45 По Владимирской уже стоят люди с плакатами за традиционные ценности.

7:34 У Национальной оперы, откуда двинется марш, уже стоят представители разных националистических организаций, выступающих против марша. Их около сотни человек. Видна символика "Сокола", С14, Правого сектора и "Белого молота".

7:15 Улица Владимирская уже перекрыта.