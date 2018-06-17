Сегодня, 16 июня, завершился матч группового этапа ЧМ-2018 1-го тура группы D с участием Хорватии с Нигерией. Матч проходил на стадионе в Калининграде и завершился со счетом 2-0 в пользу хорватов.

На 32-й минуте Хорватия вышла вперед благодаря автоголу нигерийца Одженекаро Этебо.

Автогол Этебо: от ноги нигерийца мяч залетел в ворота сборной

А на 71-й минуте Лука Модрич, реализовав пенальти, удвоил счет.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу. У Нигерии 0 очков.

Как сообщала "Страна", Дания обыграла Перу с минимальным преимуществом.

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