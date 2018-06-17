Вечером 16 июня в центре Киева произошел транспортный коллапс. Центральные улицы перекрыли с 18:00 до завтрашнего дня в связи с проведением ЛГБТ-парада.

Кроме того, за два часа до закрытия киевского метро появилась информация о "минировании" станций "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадки на "Льва Толстого", которые завтра с утра и так будут работать с огранчениями.

Киевляне жалуются, что центр Киева перекрыли полицейские. Причин не объясняют.

Пускают домой только тех, кто с пропиской и иностранцев.

Это подтверждают и другие пользователи, которые не могут попасть домой без паспорта. И говорят, что из-за перекрытия улиц, не может проехать скорая помощь.

На видео видно как люди возмущаются перекрытием улиц. Звучит нецензурная ругань в адрес полицейских и участников "Марша равенства".

"Мы с подругой пошли в магазин, а теперь нас не пускают к себе домой, потому что у меня нет с собой паспорта. У нас что, комендантский час уже введен?", - возмущается киевлянка.

Также обсуждают то, что одну из женщин, которая конфликтовала с полицией избили. И к ней не пустили скорую помощь.

Журналист Вахтанг Кипиани отмечает, что по странному стечению обстоятельств, "заминировали" станции как раз по периметру заграждения полиции.

Также противники ЛГБТ-марша пишут, что с вечера они уже собираются у памятника Грушевскому в Киеве. В центре города стоит военная техника.

Скорее всего такие меры связаны с тем, что радикалы хотели заночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ. И чтоб сорвать эти намерения и решили перекрыть улицы "сильно заранее".

Ранее "Страна" публиковала список улиц, которые перекрыли в центре Киева с 18:00 субботы до воскресенья в связи с проведением массовых мероприятий.