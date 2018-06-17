В субботу, 16 июня, в Берлине мужчина набросился с инструментом для гравировки на пассажиров городской электрички, ранив трех человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Наша команда расследует дело о попытке убийства. Сегодня утром в районе Пренцлауерберг в перепалке пострадали двое мужчин и женщина. Неизвестный напал на мужчин, людей ударил неизвестным предметом и скрылся", - сообщают полицейские.

По сообщениям СМИ, мужчины - туристы из Мексики 19 и 21 лет. Они получили тяжелые ранения и были прооперированы в больнице.

Легкие ранения и шок получила 37-летняя немка, знакомая туристов.

Инцидент произошел между станциями. Дело расследует отдел убийств.

Фото: twitter.com/polizeiberlin

Как сообщала "Страна", в Германии представили спортивную обувь, которой можно заплатить за проезд в транспорте.

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