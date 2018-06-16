Рисунок Экзюпери к "Маленькому принцу" продали почти за $300 тысяч
Рисунок писателя Антуана де Сент-Экзюпери, которым он проиллюстрировал историю о Маленьком Принце, был продан на аукционе в Париже за $289 тысяч.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Акварель, датированная 1942 годом, изображает главного героя одноименной книги, увидевшей свет в 1943 году. Маленький Принц сидит за столом, установленном на небольшой планете, и пишет любовное письмо в компании птицы.
Фото: twitter.com/Artcurial
Аукционный дом Artcurial, организовавший торги, отмечает, что это, вероятно, одно из последних сохранившихся писем Экзюпери. В 1944 году он отправился в свой последний разведывательный полет с острова Корсика и пропал.
В общей сложности с молотка ушло 49 писем и иллюстраций Экзюпери.
Напомним, что самую дорогую бутылку виски продали за $1,1 млн.
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