Рисунок писателя Антуана де Сент-Экзюпери, которым он проиллюстрировал историю о Маленьком Принце, был продан на аукционе в Париже за $289 тысяч.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Акварель, датированная 1942 годом, изображает главного героя одноименной книги, увидевшей свет в 1943 году. Маленький Принц сидит за столом, установленном на небольшой планете, и пишет любовное письмо в компании птицы.

Фото: twitter.com/Artcurial

Аукционный дом Artcurial, организовавший торги, отмечает, что это, вероятно, одно из последних сохранившихся писем Экзюпери. В 1944 году он отправился в свой последний разведывательный полет с острова Корсика и пропал.

В общей сложности с молотка ушло 49 писем и иллюстраций Экзюпери.

Напомним, что самую дорогую бутылку виски продали за $1,1 млн.

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