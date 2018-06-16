Сегодня, 16 июня, за часа до закрытия киевского метро появилась информация о "минировании" станций "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадки на "Льва Толстого".

Об этом сообщает Telegram-канал Kiev Operativ.

Сообщается, что полицейским поступил анонимный звонок о минировании.

Все станции, на которых может находится взрывчатка, закрыты для проверки. 

Возможны трудности с транспортом в центре, поскольку некоторые улицы перекрыты перед завтрашним Маршем равенства.

Ранее "Страна" сообщала, что завтра, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ. На "КиевПрайд" планируют собрать около пяти тысяч человек. В столице закроют три станции метро и ряд улиц. 

Фото: google.com.ua/maps

Ранее "Страна" также писала о том, что ожидается на ЛГБТ-марше в Киеве 17 июня.

Как сообщала "Страна", уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова предупредила, что радикалы на этот раз они планируют устроить "сафари".

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