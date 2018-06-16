Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, которого арестовал суд федерального округа Колумбия, находится под стражей в тюрьме в городе Ворсоу, штат Вирджиния (в 90 милях от Вашингтона).

Об этом сообщает "Голос Америки".

Для бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта выделили специальную VIP-камеру в тюрьме Northern Neck Regional Jail.

Местонахождение Манафорта определено как "VIP" - Very Important Prisoner – очень важный заключенный.

Манафорта посадили в тюрьму в пятницу в 20.22 по местному времени, сегодня он провел свою первую ночь в федеральной тюрьме.

Фото: google.com.ua/maps

Как сообщала "Страна", Трамп прокомментировал арест Манафорта. Он назвал этот арест "жестким и нечестным".



Напомним, Полу Манафорту отменили домашний арест и взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.