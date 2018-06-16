Водитель такси, который сбил 8 человек в центре Москвы сегодня, был трезв, но уснул за рулем.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси, гражданина Киргизии, Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал.

По словам таксиста, он, двигаясь в пробке, на секунду задремал и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо.

В отношении водителя оформляются документы для привлечения его к ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате аварии пострадали две гражданки Мексики. Они получили незначительные ушибы и не были госпитализированы. Всего пострадало 8 человек.

Как сообщала "Страна", появилось видео момента ДТП с такси в Москве.