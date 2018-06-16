Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который поддержал идею Юлии Тимошенко о парламентской республике, отметил, что украинцы критикуют полицию, как жена своего мужа.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Люди критикуют полицию так, как жена критикует мужа: и пьет иногда много, и по хозяйству мало помогает, и недостаточно работает над собой, и немного широкий в талии, но он мой. Эта фундаментальная ситуация "Мой полицейский" для меня самая важная", - отметил Аваков, находясь в Харькове.

"Мы потихоньку сначала стабилизируемся на 40%, это на сегодня показатель доверия населения к полиции, потом пойдем выше и достигнем положения, как в Норвегии: полицейских мало, доверие - 90%, уровень безопасности самый высокий".

Министр отметил также, что критика - очень важный фактор: "Не стесняйтесь критиковать полицейских, но также не стесняйтесь говорить им "Спасибо".

Как сообщала "Страна", Аваков допустил лишение населения неподконтрольной части Донбасса части гражданских прав.

Также "Страна" писала, почему Украина впервые за три года упала в рейтинге Freedom House.