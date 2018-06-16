Посол США в Канаде Келли Крафт на фоне торговых споров между странами, когда Дональд Трамп пригрозил ввести заградительные импортные пошлины на металл, получила конверт с белым порошком и cмертельными угрозами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Конверт адресованный Крафт поступил в посольство США в Оттаве в четверг. Белый порошок обнаружил один из служащих, который отвечает за обработку поступающей почты. Местная полиция взяла образцы вещества. Порошок назван безвредным.

В конверте также было письмо с оскорблениями и угрозами убийства в адрес Крафт, а также президента США Дональда Трампа и членов его семьи.

Топ канадских чиновников во главе с премьер-министром Джастином Трюдо выразили поддержку послу Келли Крафт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в частности, в пятницу позвонил послу США.

Как сообщала "Страна", в конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины в размере 25% на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.

Напомним также, что США вышли на тропу войны еще в марте этого года. Тогда президент Дональд Трамп заявил, что для "спасения" американской металлургическом промышленности его правительство готово ввести заградительные пошлины на импортную сталь и алюминий.