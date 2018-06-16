И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, можно ли пить холодную воду в жару и помогает ли пережить высокую температуру теплый чай.

Советами о том, что лучше пить в жару она поделилась в Twitter.

Ульяна Супрун назвала мифом то, что в жару охладиться поможет мороженое или холодная вода.

"Холод, который нам передаст 100 грамм мороженого, несущественный - ведь мы значим десятки килограмм. Зато оно даст нам энергию, а значит - тепло. Приятные ощущения от мороженого связанные прежде всего с его вкусом. А свежесть от холодной воды - с действием холода на рецепторы ротовой полости и лишении ощущения жажды", - написала и.о. министра.

Она добавила, что чтобы почувствовать прохладу, следует охладить кожу, а не желудок. А кожа охлаждается, когда из нее испаряется пот.

"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а значит - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай дает тепло, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - сообщила Ульяна Супрун.

При этом во влажные или совершенно безветренные дни, или когда надето много одежды, способ с чаем или теплой водой может не сработать. Тогда советуют пить прохладную воду.

"В любом случае, жаркая погода означает рост вашей потребности в питье. Обычно, взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно позаботьтесь о воде или чае наготове. Следует восстановить не только запасы жидкости, но и ионов. От сладких напитков лучше воздержаться - они способствуют развитию кариеса и кормят нас пустыми калориями. ВОЗ отмечает вреде подслащенных напитков", - подытожила она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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