Сегодня, сборная Дании с огромным трудом переиграла Перу в матче первого тура группы С. Счет матча составил 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Юссуф Поульсен, который был признан лучшим игроком матч.

Об этом сообщает Championat.com.

Встреча состоялась в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". Результативную передачу отдал хавбек Кристиан Эриксен.

Перу гораздо активнее играл изначально. Футболистам сборной Перу принадлежали острейшие моменты в первом тайме, но в конце концов, финальный свисток зафиксировал победу датчан – 0:1. Таким образом, группу С с тремя очками возглавляют Франция и Дания.

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