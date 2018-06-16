Появилось видео момента ДТП с мексиканскими болельщиками в Москве.

В пресс-службе департамента здравоохранения рассказали, что в результате наезда такси пострадали восемь человек, информирует "Дождь".

Семь пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших - две гражданки Мексики. В посольстве сообщили, что они получили незначительные травмы, их состояние нормальное.

Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Напомним, что 16 июня в Москве нетрезвый водитель такси сбил группу пешеходов. По предварительным данным, среди них было двое болельщиков из Мексики, прибывшие на Чемпионат мира по футболу в Россию. Водитель попытался сбежать с места происшествия.

"Страна" опубликовала расписание матчей и главные события третьего дня Мундиаля.