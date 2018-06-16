В Китае во время сильного шторма с неба падали моллюски, морские звезды, осьминоги и креветки.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре, а ветер сбивал с ног прохожих.

Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.

Инцидент произошел в прибрежном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.

На снимках, которые в частности публикует британская газета, видно осьминогов и других морских существ. Они падали на лобовое стекло автомобилей и проезжую часть.

На первый взгляд снимки могут показаться невероятными, но Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось много морских существ, вынесенных ветром с океана.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", на побережье Уэльса выбросились десятки осьминогов. Ученые обеспокоены.

Напомним также, что после молний и радуги в Британии, во время грозы, с неба упал загадочный объект.