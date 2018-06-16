В киевском ботсаду возле центральной аллеи рухнуло дерево
Сегодня, 16 июня, в ботаническом саду им. Александра Фомина в самый разгар дня рядом с посетителями рухнуло гигантское дерево.
Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Operativ.
Инцидент произошел возле центральной аллеи с фонтаном.
На видео видно, как широкий ствол дерева буквально разломило вдоль, верхушка обломилась и упала недалеко от скамеек в парке, где находились люди.
"Реально чудом обошлось без пострадавших", - сообщают очевидцы.
При этом порода дерева, которое пострадало, также не указана.
Как сообщала "Страна", ранее в киевском ботаническом саду зацвели бело-розовые магнолии.
Также "Страна" писала, как в мае в киевском ботсаду обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. Пиротехники изъяли опасную находку и уничтожили ее на полигоне.
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