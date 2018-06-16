Сегодня, 16 июня, в ботаническом саду им. Александра Фомина в самый разгар дня рядом с посетителями рухнуло гигантское дерево.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Operativ.

Инцидент произошел возле центральной аллеи с фонтаном.

На видео видно, как широкий ствол дерева буквально разломило вдоль, верхушка обломилась и упала недалеко от скамеек в парке, где находились люди.

"Реально чудом обошлось без пострадавших", - сообщают очевидцы.

При этом порода дерева, которое пострадало, также не указана.

Как сообщала "Страна", ранее в киевском ботаническом саду зацвели бело-розовые магнолии.

Также "Страна" писала, как в мае в киевском ботсаду обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. Пиротехники изъяли опасную находку и уничтожили ее на полигоне.