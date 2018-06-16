Молодой кларнетист из Канады отсудил 350 тысяч канадских долларов у своей бывшей девушки. Он обвинил ее в том, что она испортила перспективы его музыкальной карьеры.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Эрик Абрамовиц узнал, что в 2014 году его девушка Дженнифер Ли от его имени послала несколько электронных писем, в которых отказывалась от присужденной ему престижной стипендии. Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анджелесе, составляла около 50 тысяч долларов в год.

Таким образом девушка хотела предотвратить их разлуку. В то время она жила с ним в Монреале, где оба они учились в местной консерватории.

Девушка имела доступ к почте музіканта с его согласия. Обнаружив электронное письмо Дженнифер ответила на него от имени Эрика, объяснив, что он не может принять предложение. После чего удалила переписку.

Позже она создала новую учетную запись почты, якобы принадлежащую профессору Иегуде Гиладу, и от его имени написала Эрику, что прослушивание было неудачным.

Эрик остался в Монреале, чтобы закончить курс обучения, но с Дженнифер они вскоре расстались.

Через пару лет он встретил музыканта и профессора Гилада, который спросил, почему Эрик отказался от обучения. В конце концов Абрамовиц стал подозревать, что к этому делу причастна его бывшая подруга. Он окончательно убедился в этом после того, как смог войти в электронную почту поддельного адреса в Gmail, используя один из ее любимых паролей.

Музыкант счел это возмутительным и подал в суд.

Судья постановил, что действия бывшей возлюбленной Абрамовица это возмутительное вмешательство в профессиональную деятельность.

Дженнифер Ли не присутствовала на суде и не представила никакой защиты. Она также не отозвалась на просьбы журналистов прокомментировать приговор.

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