Министерство иностранных дел Украины выразило протест России после недопуска уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в тюрьму к политзаключенному Николаю Карпюку.

Об этом спикер МИД Марьяна Беца сообщила в своем Twitter.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, омбудсмену Л. Денисовой отказали во встрече с М. Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - написала Беца.

Как сообщала "Страна", 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

Напомним также, что 13 июня Денисова отправилась в Россию. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. 15 июня она поехала в колонию к Сенцову, но ее не пустили.

Сегодня, 16 июня, украинский омбудсмен поехала в тюрьму в город Владимир, где содержится Карпюк. Однако начальник исправительного учреждения сообщил, что сейчас встреча Денисовой с Карпюком невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Заявление Денисовой начнут рассматривать в начале недели.