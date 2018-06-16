В Москве нетрезвый водитель такси сбил группу пешеходов. По предварительным данным, среди них были болельщики из Мексики, прибывшие на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в районе дома 5/2 на улице Ильинка, когда водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек", – сообщают в пресс-службе местной полиции.

По данным Telegram-канала "112", среди пострадавших оказалось трое граждан Мексики. Двое получили легкие повреждения, а один - 49-летний Эварис Де Франко - находится в тяжелом состоянии в Первой городской больнице имени Пирогова.

Кроме этого госпитализированы три женщины "56-летняя Елена Григорьева, 28-летняя Саида Велиева и ее землячка Гулиева".

Побег водителя с места ДТП. Кадр видео портала Life

На месте происшествия сейчас находятся две машины скорой помощи и машина полиции. Задержанного водителя такси сейчас направили на проверку содержания алкоголя в крови.

Ранее было известно про восемь пострадавших человек. Также отмечают, что водитель попытался сбежать с места происшествия, однако был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции.

Напомним также, что ранее в Москве столкнули с подъездного козырька пьяного футбольного фана из Нигерии.

Как сообщала "Страна", болельщик с украинским флагом объяснил почему он приехал на ЧМ-2018 в Москву.