Президент Украины Петр Порошенко в прошлом году получил 74 подарка. Из них - три журнала с рецептами, книги "Холодцы и заливные блюда" и "Веселая физкультура", дорожные шахматы, вышитую икону, два своих портрета, а также рисунки с пожеланиями от школьников.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.

От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке указаны фарфоровая статуэтка "Лев" от премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, книга "Письмо от сирийских детей" от посольства Турции, а также календарь, диск и сумка с логотипом 70-летия Организации Объединенных Наций от представительства ООН в Украине.

В 2016 году, по данным Администрации Президента, на имя Порошенко поступило 282 подарка от Европейского союза, 25-ти стран и их должностных лиц или внешнеполитических ведомств.

Среди полученных президентом в 2017 году подарков подавляющее большинство – книги, преимущественно от их авторов. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото.

В марте 2016 года в Администрации Порошенко сообщали, что за время президентства ему преподнесли 77 подарков, преимущественно – книги и сувениры.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко оказался на совместном фото с главой непризнанной республики.

Также "Страна" писала, что в 2017 году число миллионеров в Украине выросло на 16%, или на 559 человек и достигло 4 063 человека.