Владельцу автомобиля "Волга", в котором четверо детей нашли взрывчатку и пострадали от взрыва, избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Такое решение сегодня принял Святошинский райсуд Киев. Срок действия меры пресечения до 12 августа 2018 года.

41-летнему мужчине объявлено о подозрении по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз.

Взрыв, в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, произошел в четверг, 14 июня, на улице Чернобыльской в ​​Киеве. Неустановленный предмет, который дети получили из автомобиля марки "Волга", взорвался при попытке его открыть. Вследствие детонации устройства дети получили многочисленные травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что полиция объявила подозрение в совершении уголовных преступлений водителю "Волги", в котором взорвалось авто.

Как сообщала "Страна", полиция обнаружила фрагменты боевой гранаты РГД-5 на месте взрыва автомобиля "Волга" в Киеве, от которого получили ранения четверо детей.