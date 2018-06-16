Завтра, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ. На "КиевПрайд" планируют собрать около пяти тысяч человек. В столице закроют три станции метро и ряд улиц.

Полный список перекрытых улиц публикует "Информатор".

От перекрестка бульвара Тараса Шевченко с улицей Леонтовича до перекрестка бульвара Тараса Шевченко с улицей Крещатик; От перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и улицы Николая Лысенко до перекрестка улицы Крещатик с улицей Богдана Хмельницкого; От перекрестка улицы Владимирской и улицы Прорезной до перекрестка улицы Владимирской и улицы Льва Толстого; От перекрестка улицы Крещатик и улицы Михайловской до перекрестка улица Большой Васильковской и улицы Петра Скоропадского; От перекрестка улицы Басейной и улицы Петра Скоропадского по направлению к Крещатику; От перекрестка улицы Шота Руставели и улицы Рогнидинской по направлению к улице Большой Васильковской; От перекрестка улицы Большой Васильковской и улицы Саксаганского по направлению к улице Льва Толстого; От перекрестка улицы Саксаганского и улицы Антоновича по направлению к улице Льва Тостого; От перекрестка улицы Саксаганского и улицы Владимирской по направлению к улице Льва Толстого; От перекрестка улицы Саксаганского и улицы Тарасовской по направлению к улице Льва Толстого; От перекрестка улицы Льва Толстого и улицы Тарасовской по направлению к улице Льва Толстого; От перекрестка улицы Льва Толстого и улицы Саксаганского по направлению к улице Льва Толстого

Движение автотранспорта с улицы Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Басейной (реверсивное движение).

Движение восстановят 17 июня после завершения всех мероприятий.

Как сообщала "Страна", страсти накануне гей-парада кипят настолько сильно, что за ЛГБТ-активистов заранее вступились в Европарламенте. Тридцать пять депутатов обратились к представителям украинской власти с просьбой поддержать Марш равенства в Киеве.

Напомним также, что радикалы собираются ночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ.