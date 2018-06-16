Полный список улиц, которые завтра перекроют в Киеве
Завтра, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ. На "КиевПрайд" планируют собрать около пяти тысяч человек. В столице закроют три станции метро и ряд улиц.
Полный список перекрытых улиц публикует "Информатор".
- От перекрестка бульвара Тараса Шевченко с улицей Леонтовича до перекрестка бульвара Тараса Шевченко с улицей Крещатик;
- От перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и улицы Николая Лысенко до перекрестка улицы Крещатик с улицей Богдана Хмельницкого;
- От перекрестка улицы Владимирской и улицы Прорезной до перекрестка улицы Владимирской и улицы Льва Толстого;
- От перекрестка улицы Крещатик и улицы Михайловской до перекрестка улица Большой Васильковской и улицы Петра Скоропадского;
- От перекрестка улицы Басейной и улицы Петра Скоропадского по направлению к Крещатику;
- От перекрестка улицы Шота Руставели и улицы Рогнидинской по направлению к улице Большой Васильковской;
- От перекрестка улицы Большой Васильковской и улицы Саксаганского по направлению к улице Льва Толстого;
- От перекрестка улицы Саксаганского и улицы Антоновича по направлению к улице Льва Тостого;
- От перекрестка улицы Саксаганского и улицы Владимирской по направлению к улице Льва Толстого;
- От перекрестка улицы Саксаганского и улицы Тарасовской по направлению к улице Льва Толстого;
- От перекрестка улицы Льва Толстого и улицы Тарасовской по направлению к улице Льва Толстого;
- От перекрестка улицы Льва Толстого и улицы Саксаганского по направлению к улице Льва Толстого
Движение автотранспорта с улицы Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Басейной (реверсивное движение).
Движение восстановят 17 июня после завершения всех мероприятий.
Как сообщала "Страна", страсти накануне гей-парада кипят настолько сильно, что за ЛГБТ-активистов заранее вступились в Европарламенте. Тридцать пять депутатов обратились к представителям украинской власти с просьбой поддержать Марш равенства в Киеве.
Напомним также, что радикалы собираются ночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ.
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