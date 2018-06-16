В субботу, 16 июня, в центре Москвы нетрезвый таксист въехал в группу пешеходов, сбив несколько человек. В настоящий момент известно о восьми пострадавших, возможно, их число возрастет.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что водитель такси скорее всего был пьян.

Его уже задержали и отправили сдавать тест на содержание алкоголя в крови.

Мужчина попытался сбежать, но его сразу же задержали прохожие.

Издание сообщает также, что все пострадавшие были из числа болельщиков ЧМ 2018, который проходит с 14 июня по 15 июля в России.

Как сообщала "Страна", болельщик купил билет за 500 евро на место, которого не существует.

Напомним также, что в Украине матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 4 млн зрителей.