В субботу, 16 июня, в Брюсселе прошла манифестация обнаженных велосипедистов, которые пересекли исторический центр бельгийской столицы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом они протестовали против отсутствия безопасности в городе для велосипедистов и против загрязнения окружающей среды. Эти два фактора манифестанты связывают с избытком автомобилей на улицах города.

Манифестация голышом также призвана символизировать уязвленность велосипедистов на улицах Брюсселя и "возврат к природным истокам" человека.

Акция прошла под лозунгом "Езда без мотора и ложного стыда".

Напомним, что ранее американская певица Мадонна обнажилась в поддержку Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.

Как сообщала "Страна", сотни балерин по всему миру обнажились на улице для грандиозной фотосъемки.