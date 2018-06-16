В Афганистане прогремел взрыв в провинции Нангархар, в результате которого погибли 20 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что боевики группировки "Талибан" и военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня, которое совпало с окончанием священного месяца Рамадан.

В этот момент взорвалась машина.

Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.

По данным телеканала TOLOnews, среди погибших оказались боевики движения, а также мирные жители. По словам представителя губернатора провинции, скорее всего, был взорван один из автомобилей талибов.

Ранее "Страна" писала, что сын лидера "Талибана" погиб при самоподрыве.

Также как сообщала "Страна", 30 апреля сразу три взрыва прогремели в Афганистане. В Кандагаре смертник подорвал себя возле конвоя иностранных войск . В результате атаки погибли по меньшей мере 11 студентов.