В субботу, 16 июня, в районе Торецка Донецкой области, в результате обстрела была ранена женщина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Жительница с. Южное 1969 года рождения была госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

Предварительная правовая квалификация происшествия - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, что 12 июня в Докучаевске во время обстрела в своем кабинете ранена сотрудница КП "Вода Донбасса".

Как сообщала "Страна", 11 июня в Донецке заявили, что в результате обстрела были ранены три человека.