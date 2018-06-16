В воскресенье, 17 июня во время проведения "Марша равенства", который начнется утром, перекроют ряд улиц, изменят маршруты движения наземного транспорта. Киевский метрополитен предупредил об изменении работы станций метро "Дворец спорта", "Театральная" и "Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"17 июня вводятся ограничения на вход и выход станций метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" с 6 утра", - об говорится в сообщении.

При этом работа метро на всех станциях будет продлена на час 16 и 17 июня.

Это связано с проведением в парке "Муромец" фестиваля MotoOpenFest.

В полиции заявили, что порядок во время проведения "Марша равенства" будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.

Попасть на территорию, где будет проходить марш, можно будет только после проверки через рамки металлоискателей.

Фото: metro.kiev.ua

Полиция также утверждает, что отслеживает в социальных сетях радикально настроенных к "Маршу равенства" пользователей и "проводят беседы с их организаторами".

В 2015 году во время "Марша равенства" на Оболонской набережной в результате нападения представителей радикальных организаций пострадали 20 человек, а один милиционер получил тяжелое ранение от осколочного взрыва.

Как сообщала "Страна", радикалы собираются ночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ.

Ранее "Страна" писала про главные ожидания ЛГБТ-марша в Киеве 17 июня.