Сегодня, 16 июня, президенты Украины и Франции обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей неподконтрольной территории.

Об этом сообщается на официальной странице Петра Порошенко в Facebook.

Также Петр Порошенко и Эммануэль Макрон приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне глав МИД и договорились про дальнейшие такие контакты.



"Призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора президентов.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", Меркель, Мэй, Макрон и Конте не хотят возвращать Россию в G7.

Напомним также, что последний телефонный разговор Трампа с Макроном был просто ужасным.