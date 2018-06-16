В субботу 16 июня, сборная Аргентины не смогла обыграть команду Исландии в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 1:1.

Об этом сообщает "Дождь".

Первыми забили аргентинцы на 19-й минуте - Агуэро получил мяч в центре штрафной, развернулся и нанес мощный удар под перекладину. Однако исландцы отыгрались уже через пять минут - отличился Альфред Финнбогасон.

На 64-й минуте сборная Аргентины заработала пенальти, но вратарь сборной Исландии Ханнес Халлдорсон отбил удар Лионеля Месси.

Таким образом, Лионель Месси не смог вывести свою команду вперед. Он не забил четвертый пенальти из семи в этом сезоне (реализация 43%).

Как сообщала "Страна", матч между сборными Аргентины и Исландии проходил 16 июня на стадионе "Спартак" в Москве.