В субботу, 16 июня, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая выехала во Владимир, чтобы проведать политзаключенного Николая Карпюка, так и не смогла с ним встретиться.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Подала заявление во Владимирский централ на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица", - написала Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По ее словам, как омбудсмена ее не допустили, поскольку не поступили соответствующие документы, а как частное лицо - потому что завершился время подачи заявления.

"Впрочем руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - добавила омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", ранее омбудсмен Денисова заявила, что переговоры с Россией по визитам к политзаключенным зашли в тупик.

Напомним также, что всего омбудсмен Денисова посетит в России 34 украинских заключенных.