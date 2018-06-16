Анна Турчинова, декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова и жена главы СНБО Александра Турчинова, после публикации статьи о "гомодиктатуре" заявила в интервью, что школьные учебники с антидискриминационными правками могут изменить сексуальную ориентацию детей.

Об этом сообщает "Громадське".

Также она назвала предложение заменить термин "родители" термином "родные" пропагандой гендерной политики и пропагандой ЛГБТ-сообщества.

"Ее представители поняли, что выходить один раз в год, бегать по Киеву и размахивать флагами - недостаточно. Поэтому надо воспитать совершенно других детей, другое поколение, которое будет считать, что вся эта пропаганда - это нормально. В ЛГБТ-сообществе есть окончательная цель - это усыновление детей... Но семейственность является моральной и этической нормой для любого государства. Если разрушится семья, разрушится и страна. ЛГБТ не размножаются, поэтому им нужна новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это по-другому, кроме как с детства рассказывать школьникам, что это все абсолютно нормально" - заявила Анна Турчинова.

Она добавила, что у нее есть скриншоты учебника по гражданскому образованию, который сейчас отозвали, где детям рассказывают, какие виды семей бывают и что одиночество - это так же семья, как и гомосексуальные пары и жизнь в коммуне.

"Я считаю, что надо ликвидировать антидискриминационную комиссию вместе с гендерной комиссией. Там грантах сидят люди, которые абсолютно беспринципные. И их не беспокоит, что будет через 10 лет, потому что учебник рассчитан на 10 лет", - сказала супруга секретаря СНБО.

Фото: hromadske.ua

Напомним, что радикалы собираются ночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ.

Ранее "Страна" писала, что ожидается на ЛГБТ-марше в Киеве 17 июня.