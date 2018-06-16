Российский болельщик купил билет почти за 500 евро на матч-открытие чемпионата мира-2018, но остался без места, поскольку его не построили.аси

Об этом сообщает Telegram-канал offsider.

Фанат пришел на игру Россия-Саудовская Аравия, но своего места не нашел.

На билете было указано: 29 ряд, 27 место, однако рядом с 26 местом следующего не оказалось.

Болельщик обратился к стюардам, а те ему сказали, что место просто не успели построить.

В итоге, фанат смотрел матч стоя. При этом стоимость билета составила почти 500 евро.

Фото: t.me/offsider

Как сообщала "Страна", болельщик из Перу растолстел, чтобы купить билет на ЧМ-2018 по инвалидности.

Напомним также, что болельщик с украинским флагом объяснил почему он приехал на ЧМ-2018 в Москву.