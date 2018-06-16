Сегодня, 16 июня, во Львове на улице Научной полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Львовский портал "Форпост" сообщает, что погибшим оказался 56-летний львовянин. Он проживал в этом районе и был таксистом, однако в эту ночь не работал. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы.

Таксиста убили одним выстрелом в живот.

Открыто уголовное производство за умышленное убийство (ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

По информации Zaxid.net, свидетели сообщили, что преступление совершили двое мужчин в темной одежде, которые потом убежали.

Во Львове на перекрестке улиц Симоненко и Научной обнаружили тело мужчины Фото: Форпост

Фото: Форпост

Как сообщала "Страна", во Львове в магазин секонд хенда бросили взрывпакет, есть пострадавшие.

Напомним также, что во Львове мужчина топором разгромил банкомат, когда не получил пенсию.