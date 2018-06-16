Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая приехала в Россию, чтобы увидеть 34 украинских политзаключенных, направляется во Владимир, чтобы встретиться с Николаем Карпюком.

Об этом уполномоченная по правам человека в Верховной Раде сообщила на своей странице в Facebook.

"Сейчас мы едем в город Владимир, где содержат украинца Николая Карпюка. Мы договорились еще в четверг о визите к Николаю Карпюку", - написала она.

В то же время Людмила Денисова добавила, что "посольство получило письмо, якобы они не успевают согласовать процедуры согласно Консульской конвенции. Поэтому представители консульства не смогут встретиться с Николаем Карпюком".

По словам омбудсмена, она намерена подавать заявление согласно ст. 89 п. 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (Свидание осужденных к лишению свободы). На таких условиях российским законодательством предусмотрена возможность визита к Николаю Карпюку.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", омбудсмен Денисова заявила, что переговоры с Россией по визитам к политзаключенным зашли в тупик.

Напомним также, что украинского омбудсмена Денисову не пускали к Олегу Сенцову.