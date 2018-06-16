Вчера, 15 июня, в Харькове, автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, сбил 15-летнего парня. Юноша переходил дорогу в наушниках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской. Медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, который потерял сознание.

Машина двигалась с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства. Водитель скорой не успел затормозить.

Пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4.

В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Как сообщала "Страна", в Кременчуге скорая сбила пенсионерку на пешеходном переходе.

Также "Страна" писала, как в Херсоне "скорая", которая с сиреной спешила в больницу, сбила насмерть женщину на переходе.