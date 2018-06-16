В Харькове скорая сбила школьника в наушниках
Вчера, 15 июня, в Харькове, автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, сбил 15-летнего парня. Юноша переходил дорогу в наушниках.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской. Медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, который потерял сознание.
Машина двигалась с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства. Водитель скорой не успел затормозить.
Пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4.
В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Как сообщала "Страна", в Кременчуге скорая сбила пенсионерку на пешеходном переходе.
Также "Страна" писала, как в Херсоне "скорая", которая с сиреной спешила в больницу, сбила насмерть женщину на переходе.