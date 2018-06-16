Сегодня, 16 июня, в Черкассах в автомобиле Mercedes по улице Сумгаитской взорвали местного бизнесмена. Водитель скончался в больнице через час после взрыва, он так и не пришел в сознание.

Об этом сообщает "ИнфоМост".

По словам главного врача больницы №3 Александра Федорука, мужчина скончался от потери крови.

По словам очевидцев, шансов выжить у пострадавшего не было. "В результате взрыва автомобиль подбросило и из под него появилось пламя. После этого авто проехало еще около 50 метров. Когда водителя доставали из машины, у него были ожоги спины и головы, а в водительском сиденье образовалась воронка от взрыва. Весь салон был в крови и человеческих останках", - рассказал в комментариях "Обо всем" очевидец на условиях анонимности.

Фото: provce.ck.ua

Как сообщала "Страна", владельцем авто был 69-летний директор ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Погибший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Напомним также, что в Днепре взорвали машину прокурора, который выступал в суде против пойманных на взятке копов.