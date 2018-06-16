На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили известного российского режиссера Станислава Говорухина.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Похороны прошли с воинскими почестями, в присутствии почетного караула, с ружейными залпами и исполнением государственного гимна.

После окончания официального прощания прошло частное - его посетили близкие, коллеги и друзья Станислава Говорухина.

Фото: google.com.ua

Напомним, что Станислав Говорухин скончался 14 июня в 10:37 в санатории "Барвиха" в возрасте 82 лет.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

Как сообщала "Страна", по предварительным данным, причиной смерти знаменитого российского режиссера Станислава Говорухина стала острая сердечная недостаточность.