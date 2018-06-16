Сегодня, 16 июня, сборная Франции стартовала с победы на чемпионате мира по футболу в России, обыграв команду Австралии. Счет матча - 2:1.

Об этом сообщает "112 Украина".

Французы в течение первых 10 минут могли трижды забить, но свои моменты не реализовали. К середине тайма австралийцы смогли немного выровнять игру и даже создали момент, когда Льорису пришлось вступать в игру после удачного розыгрыша штрафного.

Во втором тайме Франция держала мяч и крутилась вокруг чужой штрафной, австралийцы собрано и безошибочно защищались. Но все поменялось после того, как Гризманн упал в чужой штрафной, судья отправился смотреть видеоповтор и после нескольких просмотров указал на 11-метровую точку.

Матч Франция - Австралия стал первым в истории чемпионата мира поединком, на котором был применен видеоповтор и это повлияло на ход матча.

Австралийцы неожиданно быстро ответили своим голом. Но французы смогли добиться своего. Ближе к концу матча мяч после удара Погба от перекладины стукнулся за линией и вылетел в поле.

Голы: Гризманн, 58 (с пенальти), Погба, 81 - Йединак, 62 (с пенальти)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Умтити, Эрнандес - Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба — Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70)

Австралия: Райан - Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич - Йединак, Муй, Рогич (Ирвин, 72) - Леки, Наббут (Юрич, 64), Крузе (Арзани, 84)

Добавим, что второй поединок группы С состоится сегодня. В нем сойдутся сборные Перу и Дании.

Фото: ru.fifa.com

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