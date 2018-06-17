В воскресенье, 17 июня, в Киеве перед началом ЛГБТ-марша полиция задержала несколько десятков человек. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Задержание лиц, которые выступали против проведения марша, произошло на улице Владимирской, около Национального театра оперы и балета Украины им. Шевченко.

После задержания людей отвезли по разным райотделам полиции. Позже глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил 58 задержанных этим утром.

Также о превентивных задержаниях заявили в соцсетях - говорят, что полиция применила газ.

"Страна" следит за событиями Марша равенства в своей онлайн-хронике.

Напомним, что время проведения "Марша равенства", перекроют ряд улиц, изменят маршруты движения наземного транспорта. Так будет изменена работа станций метро "Дворец спорта", "Театральная" и "Льва Толстого".

Также опубликован перечень улиц, которые перекроют из-за марша.