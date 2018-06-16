Глава МВД Украины и один из лидеров партии "Народный фронт" Арсен Аваков заявил, что не ведет переговоров с партией ВО "Батькивщина" по вопросу изменения Конституции в плане преобразования Украины в парламентскую республику.

Об этом министр внутренних дел заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Нет, переговоров нет", - коротко сказал Аваков.

При этом, Аваков добавил, что поддерживает идею изменения Конституции в вопросе перехода Украины к парламентской форме правления, которую на форуме в Киеве высказывала Тимошенко.

"Я всегда поддерживаю идею парламентской республики, когда идет речь о парламентско-президентской республике, где президент все-таки существует, он избирается прямым голосованием людей и выступает визионером, гарантом свобод и балансом для парламента. Но при этом президент не занимается ни НКРЭ, ни назначением всяких комиссий и прокуроров, не вмешивается в следствие, не руководит Национальным банком и т.д. В этом смысле все, что сказала Тимошенко, мне симпатично", - заявил министр.

"Я, когда буду выбирать президента, всегда буду на это реагировать… Я выберу того, кто продемонстрирует очень ясные тезисы и стремление к балансу власти, обеспечивающему развитие", - добавил Аваков.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа.

Ранее "Страна" сообщала со ссылкой на источники в "Народном фронте", окружении Юлии Тимошенко и в Администрации президента, что лидеры НФ достигли предварительных договоренностей с Юлией Тимошенко о взаимодействии на выборах президента.