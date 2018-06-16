В московскую больницу доставили футбольного фаната из Нигерии, который в пьяном состоянии выпал из окна. Об этом сообщает Газета.ru.

26-летнего нигерийца Толуопе Акинди госпитализировали с перелом двух пяток.

Установлено, что жильцы многоквартирного дома на улице Брусилова в Москве выбросили мужчину из окна второго этажа. Мужчина напился и пьяным залез на козырек подъезда и стал танцевать. Когда фанат проигнорировал просьбы жильцов угомониться, один из них столкнул его.

На данный момент фанат в больнице, угрозы его жизни нет.

Отметим, что сборная Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 сыграет с командами Аргентины, Хорватии и Исландии.

Ранее "Страна" сообщала, что навигатор чуть не завел в "ДНР" швейцарских болельщиков, которые ехали на ЧМ-2018.

Также болельщик из Перу растолстел, чтобы купить билет на ЧМ-2018 по инвалидности.