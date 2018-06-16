Во Львове в субботу, 16 июня, в середине дня в магазин одежды-секонд хенд неизвестный мужчина бросил взрывпакет Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, в результате взрыва помещение магазина заполнил едкий дым с химическим запахом.

Работники магазина жалуются на плохое самочувствие.

"В магазине Евросекондхенд по ул. Широкая 81а неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку, который взорвался и образовался сильный едкий дым и химический запах, из-за задымления работники чувствуют себя плохо, говорят печет в груди. По словам свидетелей, мужчина побежал в сторону рынка Левандовского" , - написал Зинкевич.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Позже в полиции заявили, что предмет оказался взрывпакетом для страйкбола.

Как сообщала "Страна", 10 июня, в Сумах неизвестный взорвал гранату в ночном клубе, семеро раненых.

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